مستثمر أمريكى: اقتصاد الولايات المتحدة يواجه انكماشا حادا ويتجه نحو انهيار

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته لـ"ماركت ووتش" قبل يومين، ونقلتها شبكة "CNBC" الأمريكية، قال نوفوجراتز، إن "الاقتصاد الأمريكى سينهار"، مؤكدًا أن قرار البنك الفيدرالى الأمريكى بإجراء أكبر زيادة فى معدلات الفائدة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود سيدخل الاقتصاد فى ركود سريع للغاية، وفى قطاعات مختلفة، وقال: "يمكنك أن ترى ذلك بعدة طرق".

تسريح العمال

وأشار المستثمر الأمريكى إلى أن "الإسكان بدأ فى التدهور، وقد انفجرت المخزونات"، مضيفًا أن "هناك تسريحات للعمال فى صناعات متعددة، وبنك الاحتياطى الفيدرالى عالق"، مع موقف يضطر فيه إلى "رفع أسعار الفائدة من أجل زحزحة التضخم".

وتابع نوفوجراتز: "إنهم يتجهون نحو انفجار فقاعة"، فى إشارة إلى ارتفاع أسعار الساعات السويسرية الفاخرة وغيرها من الأصول.

زيادة أسعار الفائدة

وكان صانعو السياسة فى البنك المركزى قد وافقوا على زيادة غير عادية فى سعر الفائدة، حيث وافقوا على إجراء زيادة غير عادية فى معدل الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 1.5 بالمئة و1.75 بالمئة بأكبر وتيرة، لرفع الفائدة منذ عام 1994 بهدف تكثيف جهودها لتهدئة معدل التضخم الذى يحوم حول أعلى مستوى له منذ 40 عاما.

تضخم يهدد بالركود

وكانت هذه الزيادة هى الأكبر منذ نوفمبر 1994. فيما كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، مؤخرًا، عن تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة، وارتفاع معدلات التضخم إلى حد يهدد بدخول الاقتصاد الأمريكى فى ركود كبير، فى حين يواجه الرئيس جو بايدن مأزقًا سياسيًا خطيرًا، قد يكلفه انتخابات التجديد النصفى المقررة فى نوفمبر المقبل، ويعيد سيطرة الجمهوريين على مجلسى النواب والشيوخ.