الفيضانات تودى بحياة 59 شخصا على الأقل فى الهند وبنجلاديش

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، قالت السلطات المحلية فى بنجلاديش إنه "تم تحويل عدد من المدارس إلى ملاجئ بشكل طارئ لإيواء سكان القرى التى غمرتها المياه، خلال ساعات بعد فيضانات غزيرة"، لافتة إلى أن الصواعق رافقت الأمطار وأدت إلى مصرع العشرات، فيما لقى آخرون مصرعهم فى حوادث انزلاق للتربة.
وقال مسؤولون محليون فى آسام المجاورة، إن أكثر من 2.6 مليون شخص تضرروا من الفيضانات، وذلك بعد خمسة أيام من الأمطار المستمرة، لافتين إلى أن أكثر من أربعة ملايين شخص عالقون بسبب الفيضانات، إضافة الى حرمان المنطقة بأكملها تقريبا من الكهرباء.
كما تسببت الفيضانات فى إغلاق المطار الدولى الثالث فى بنجلاديش الواقع فى سيلهيت، منذ يوم الجمعة الماضية.
وأعلن رئيس وزراء ولاية ميجالايا شمال شرق الهند، مصرع 16 شخصًا على الأقل، منذ الخميس الماضى، جراء انزلاقات للتربة وفيضانات ضخمة غمرت الطرق.
فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تزايد الفيضانات خلال اليومين المقبلين، بسبب هطول أمطار غزيرة متوقعة فى بنجلاديش وشمال شرق الهند.
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