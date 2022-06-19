العالم اليوم - رسميا.. ليفربول يعلن الصفقة الثالثة هذا الصيف

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. ليفربول يعلن الصفقة الثالثة هذا الصيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 01:22 مساءً - أعلن ليفربول الإنجليزي عن صفقته الثالثة هذا الموسم، بالتعاقد مع موهبة شابة، ليكون البديل الجديد للظهير الأيمن ترينت أليكساندر آرنولد.

وكشف ليفربول عن لاعبه الجديد، الأسكتلندي كالفن رامزي، قادما من أبردين الأسكتلندي، بقيمة 4.2 مليون جنيه أسترليني، و2.5 مليون جنيه أسترليني إضافات لاحقة.

ويلعب رامزي في مركز الظهير الأيمن، وسيكون البديل الأول للنجم ترينت أليكساندر آرنولد في ليفربول، ومن المتوقع أن يشارك في المباريات الأقل "حساسية"، مثل مباريات الكأس.

ورغم صعر سنه (18 عاما)، إلا أن رامزي شارك في 33 مباراة مع أبردين في الدوري الأسكتلندي الممتاز وفي كأس يوروبا كونفرنس ليغ.

ويعتبر رامزي ثالث صفقات ليفربول هذا الصيف، بعد صفقتي البرتغالي فابيو كارفاليو قادما من فولهام الإنجليزي، والأوروغواياني داروين نونيز قادما من بنفيكا البرتغالي.