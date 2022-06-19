العالم اليوم - انتخابات فرنسا التشريعية.. هذه نسبة المشاركة في النهار

انتم الان تتابعون خبر انتخابات فرنسا التشريعية.. هذه نسبة المشاركة في النهار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 01:22 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد، أن نسبة المشاركة في الجولة الأخيرة من الانتخابات التشريعية حتى حدود منتصف النهار بلغت 18.99 بالمئة.

وتعد هذه النسبة بمثابة الأعلى من المسجلة في الدور الأول عند حدود منتصف النهار بـ18.43 بالمئة، كما أنها الأعلى من انتخابات 2017 المسجلة بـ17.75 بالمئة.

وتعقد الانتخابات على الصعيد الوطني لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية الذراع الأقوى في البرلمان الفرنسي.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 1700 بتوقيت غرينتش بشكل عام، والساعة 1800 بتوقيت غرينتش في بعض المدن الكبرى.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يفوز ائتلاف ماكرون الوسطي بأكبر عدد من المقاعد، يتوقع المراقبون أنه قد لا يتمكن من الحفاظ على أغلبيته، التي يحتاج فيها للفوز بـ289 مقعدا.

وإذا فشل ماكرون في الحصول على الأغلبية، فلن يؤثر ذلك على السياسة الداخلية لفرنسا فحسب، بل يمكن أن يكون له تداعيات في جميع أنحاء أوروبا.