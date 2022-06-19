جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" - "إنه تم أيضا تسجيل 32 وفاة جراء المرض". كانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد حذرت، فى وقت سابق، من خطورة مرض الحمى النزفية، الذى ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويسبب الموت بنسبة 60%، مؤكدة عدم وجود أى علاج أو لقاح له حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية فى العراق إلى 194 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.