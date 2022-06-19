عاجل- مقتل شخص فى انفجار خزان وقود بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى مدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، فالنتين ريزنيشنكو، اليوم الأحد، عن انفجار خزان وقود نتيجة هجوم صاروخى روسى، ما تسبب فى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ريزنيشنكو قوله: "انفجر خزان وقود للتو فى منطقة نوفوموسكوفسك، يقوم رجال الإنقاذ بإخماد النيران التى نجمت عن هجوم صاروخى من قبل القوات الروسية".

وأشار ريزنيشنكو إلى أن أحد رجال الإطفاء لقى حتفه بينما دخل اثنان آخران إلى المستشفى بسبب الحروق ليصبح إجمالى الجرحى 13 شخصا.

كما ورد أمس أن ثلاثة صواريخ روسية دمرت مستودعًا للنفط فى منطقة نوفوموسكوفسك.

ويأتى هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم 24 فبراير الماضى عن القيام بعملية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس ثم تحولت إلى نزاع عسكرى بين الطرفين.