عاجل- مقتل شخص فى انفجار خزان وقود بأوكرانيا

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ريزنيشنكو قوله: "انفجر خزان وقود للتو فى منطقة نوفوموسكوفسك، يقوم رجال الإنقاذ بإخماد النيران التى نجمت عن هجوم صاروخى من قبل القوات الروسية".
وأشار ريزنيشنكو إلى أن أحد رجال الإطفاء لقى حتفه بينما دخل اثنان آخران إلى المستشفى بسبب الحروق ليصبح إجمالى الجرحى 13 شخصا.
كما ورد أمس أن ثلاثة صواريخ روسية دمرت مستودعًا للنفط فى منطقة نوفوموسكوفسك.
ويأتى هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم 24 فبراير الماضى عن القيام بعملية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس ثم تحولت إلى نزاع عسكرى بين الطرفين.
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