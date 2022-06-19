حاكم لوجانسك: نستعد للأسوأ

جدة - نرمين السيد - أكد سيرجى جايداى حاكم منطقة لوجانسك الواقعة شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، أنه من الضرورى الاستعداد للأسوأ، موضحا أن القوات الروسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة دون انقطاع.





وقال جايداى، فى مقابلة أوردتها قناة " فرانس 24 "، "إنه وضع صعب فى مدينة (ليسيتشانسك) وفى المنطقة ككل، إذ إن الروس يقصفون مواقع قواتنا 24 ساعة فى اليوم"، مضيفا أن هناك مؤشرات على استعدادات لمعركة شوارع، حيث يظهر جنود يحفرون وينصبون أسلاكا شائكة وشرطيون يضعون مركبات محترقة على جوانب الطرق لإبطاء حركة المرور فى ليسيتشانسك. وأضاف جايداى "استعد للأسوأ وسيأتى الأفضل من تلقاء نفسه، ونحن بحاجة للاستعداد"، محذرا من خطر تطويق القوات الروسية مدينة ليسيتشانسك عبر قطع طرق الإمداد. وتوجه المدفعيّة الأوكرانية فى ليسيتشانسك نيرانها باتجاه سيفيرودونيتسك حيث يتصاعد الدخان من مصنع آزوت، وترد القوات الروسية بإطلاق قذائف وصواريخ.

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