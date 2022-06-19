نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان اليوم في نهائي كأس آسيا تحت 23 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر لكم ثقفني، جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان اليوم في نهائي كأس آسيا تحت 23 عام، حيث تتجه أنظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة نحو ملعب ميلي ستاديوم الذي يستضيف هذه القمة الكبيرة والمواجهة المهمة التي تجمع بين المنتخبين، حيث تنطلق أحداث هذه المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022، ويخوض الفريقين نهائي بطولة كأس آسيا، حيث يقترب المنتخب الأوزبكي من أن يصبح أول فريق يرفع الكأس القارية للمرة الثانية فيما يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز بالكأس للمرة الأولى بعد أن أن احتل المركز الثاني مرتين، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم موعد بداية المباراة والقنوات الناقلة لها مجانا.

في تاريخ المواجهات بين الفريقين، تمكن منتخب السعودية من هزيمة منتخب أوزبكستان حامل اللقب بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في عام 2020، كما التقى الفريقين في بطولة ودية في دبي، أيضا انتصر المنتخب السعودي بنتيجة 2-0، ويسعى في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز والظفر في هذه البطولة، وقد وصل المنتخب الأوزبكي إلى المباراة النهائية بعد تحقيق الفوز في الدور الربع النهائي على حساب المنتخب العراقي، وفي مباراة النصف النهائي تخطى عقبة المنتخب الياباني، في غوض ذلك خطف المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى هذه المواجهة عقب تحقيق الفوز على حساب منتخب فيتنام في الدور الربع النهائي، وفي الدور النصف النهائي تخطى عقبة منتخب أستراليا.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في كأس آسيا تحت 23 عامًا

يلتقى المنتخب السعودي بنظيره المنتخب الأوزبكي، مساء اليوم الأحد التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، حيث يخوض الفريقين نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، ويحتضن هذه القمة الكبيرة والمهمة ملعب ميلي ستاديوم، وتبدأ أحداث هذه المباراة عندما تدق عقارب الساعة الثالثة مساء بتوقيت جمهورية مصر والسودان، وعند الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وفي الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، تجدر الإشارة إلى أن منتخب السعودية تعرض للهزيمة في نهائي البطولة العام الماضي أمام منتخب أستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان في كأس آسيا تحت 23 عامًا

يمكن لجماهير وعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة السعودية ضد أوزبكستا عبر عدد من القنوات الرياضية التي أعلنت عن بث أحداث هذه المباراة، حيث سيتم عرض اللقاء على قناة Dubai Sports Asia 1 HD تعليق عبدالله السعدي، كما ويمكن متابعة المباراة على قناة Alkass Five HD بتعليق صوتي المعلق سمير اليعقوبي، وتذاع عبر قناة beIN Sports AFC HD بتعليق المعلق الصوتي عصام الشوالي، وتنقل على قناة السعودية الرياضية SSC7 HD بتعليق عبدالله الحربي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا

تعرف على تردد قناة SSC7 HD الناقلة لمباراة السعودية ضد أوزبكستان على القمر الصناعي عبر سات ونايل سات.