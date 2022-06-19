درجات حرارة قياسية في فرنسا اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 10:25 صباحاً - تتجه موجة الحر القصوى والمبكرة التي تضرب فرنسا مسجلة مستويات قياسية إلى شرق البلاد، اليوم الأحد، حيث قد تصل الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

وقد طال الانذار الأحمر والبرتقالي نحو ثلاثة أرباع سكان البلاد أي 45 مليون نسمة.

لكن ينتظر تساقط أمطار محلية على الواجهة الأطلسية للبلاد ستشكل مقدمة لتراجع درجات الحرارة مساء الأحد ما سيمسح لموجة الحر بالتقلص تدريجا لتستمر فقط في شرق البلاد، على ما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية.

ومساء السبت، هبت رياح قوية وغير متوقعة على ساحل نورماندي ما أدى إلى مقتل راكب أمواج.

وفي حين تتراجع درجات الحرارة في غرب البلاد، يتواصل الحر في شمال شرق فرنسا ولا سيما منطقة ألزاس حيث تتوقع الأرصاد الجوية تسجيل 38 درجة مئوية.

وكان جنوب غرب البلاد شهد ارتفاعا في الحرارة السبت مع تسجيل “42 إلى 43 درجة مئوية” في منطقة سود أكيتان، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وأوضح المصدر نفسه أن مستويات قياسية مطلقة سجلت مع 42,9 درجة مئوية في بياريتس أي أعلى ب2,3 درجة مئوية مقارنة بالمستوى القياسي السابق المسجل في 2003.

وألغيت فاعليات رياضية وثقافية واحتفالات.

وفي بعض المدن، استقبلت المتاحف الزوار الهاربين من الحر. في بوردو في جنوب غرب البلاد حيث بلغت الحرارة 40 درجة مئوية، فتحت المتاحف أبوابها مجانا.

وفي باريس في متحف التحرير، قالت السائحة البلجيكية صونيا دو مان (70 عاما) التي أتت مع ابنتها إنها فضلت “زيارة متحف” على التوجه إلى تلة مونمارتر كما كان مقررا. وفي العاصمة الفرنسية فتحت المتنزهات والحدائق العامة أبوابها طوال الليل.

وفي جنوب شرق البلاد، اندلع حريق بسبب نيران مدفعية في حقل تدريب كبير للجيش الفرنسي وأتى على نحو 600 هكتار من الغطاء النباتي لكن فرق الإطفاء بصدد السيطرة عليه.

ويرى العلماء إن تكاثر موجات الحر في أوروبا يأتي نتيجة مباشرة للاحترار المناخي. فانبعاثات غازات الدفيئة تفاقم من قوة موجات الحر المتكررة ومن أمدها وتواترها.