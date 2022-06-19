هزة أرضية بقوة 2.4 درجة تضرب الإمارات

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الإماراتى عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، إنه "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطنى للأرصاد" هزة بقوة 2.4 درجة – ريختر فى منطقة البطائح". وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت عند "الساعة 15:27، الموافق 18 يونيو 2022، حسب التوقيت المحلى لدولة الإمارات".

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