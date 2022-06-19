إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة قرب الجدار العازل، المقام على أراضى البلدة، أطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين فى وقت سابق من اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم فى مدينة طولكرم بالضفة الغربية.