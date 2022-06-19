ألمانيا تدعم أوكرانيا بإجراء عسكرى جديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، إرسال مدافع هاوتزر جديدة إلى أوكرانيا فى الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أيضًا توفير إمدادات مدفعية وراجمات صواريخ متعددة الإطلاق "إم ال آر إس".





وقالت السفيرة الألمانية لدى أوكرانيا أنكا فيلدوسن، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، إنه من المقرر أن تتسلم القوات المسلحة الأوكرانية منظمة هيمارس عالية الحركة التى توردها بريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مدافع الهاوتزر. وأفادت بأنه يجرى الآن تجميع هيمارس فى أوروبا بينما يتدرب الجيش الأوكرانى على كيفية استخدامها. وتابعت قائلة، إنه من المتوقع توريد أنظمة دفاع جوى حديثة مضادة للصواريخ الباليستية كان قد أعلن عنها المستشار الألمانى أولاف شولتز أكتوبر الماضى، لافتة إلى أنها ما زالت قيد التصنيع. يشار إلى أن شولتز والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى ورئيس رومانيا كلاوس يوهانيس قاموا بزيارة أوكرانيا فى 16 يونيو، وناقشوا مع القيادة الأوكرانية قضايا الأمن الغذائى العالمى والتكامل الأوروبى والعقوبات ضد روسيا.

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