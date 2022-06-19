إيكواس: داعش والقاعدة تسيطران على 40% من أراضى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - كشف وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، محمد إيسوفو، أمس السبت، عن أن السلطات فى بوركينا فاسو تسيطر على 60% فقط من أراضى البلاد، محذرًا من أن 40% من أراضى البلاد تقع تحت سيطرة المنظمات الإرهابية، وذلك فى أعقاب محادثات أجراها مع المجلس العسكرى الحاكم بالمنطقة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، ففى أعقاب محادثات مع قائد المجلس العسكرى اللفتنانت كولونيل بول هنرى سانداوغو داميبا، قال إيسوفو إن "بوركينا فاسو تواجه حاليًا أزمة متعددة الأبعاد: أمنية وإنسانية وسياسية واجتماعية - اقتصادية".

وتضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 15 دولة، وعينت إيسوفو، رئيس النيجر السابق وسيطا مكلفا بملف بوركينا فاسو، للبحث فى الجدول الزمنى لإعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطى.

ومنذ 2015، تواجه بوركينا فاسو، ولا سيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات إرهابية متكررة، تشنها حركات لتنظيمى القاعدة وداعش، والتى خلفت أكثر من ألفى قتيل و1.9 مليون نازح.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية بوركينا فاسو، ولوحت باتخاذ تدابير عقابية ضدها ما لم يبادر المجلس العسكرى إلى تسريع وتيرة العملية الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية.

وتجددت أعمال العنف فى بوركينا فاسو، حيث شهدت مقتل 89 شخصًا الأسبوع الماضى، فى قرية سيتانجا فى شمال البلاد، فى واحدة من أسوأ المجازر فى تاريخ البلاد، ما يؤكد أن الوضع الأمنى لا يزال صعبا، حسبما ذكر إيسوفو.