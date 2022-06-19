عاجل- انفجار قرب مقر تابع للمخابرات العراقية وسط بغداد

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر الأمنى - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن الانفجار حدث بطريقة مزدوجة عبر عبوتين ناسفتين محليتى الصنع، تم وضعهما بالقرب من سياج مقر أمنى تابع لجهاز المخابرات فى شارع المسبح وسط بغداد. وأشار إلى أن الانفجار المزدوج لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، ولكنه خلف بعض الأضرار المادية.

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