رابط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2022 عبر منصة أبشر jobs.sa 

صرحت وزارة الداخلية السعودية بشكل رسمي عن رابط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين للعام الدراسي الحالي 1443، وذلك في وقائع الدورة الثانية والخمسين من الدراسة في الكلية، وكان باب التسجيل في هذه الدورة قد افتتح صباح أمس السبت الموافق التاسع عشر من شهر ذو القعدة لعام 1443، وتواصل الكلية استقبال طلبات الالتحاق حتى نهاية يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ذو القعدة 1443، وتبدأ عملية التقديم في الساعة العاشرة صباحا بشكل يومي عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443

كشفت وزارة الداخلية السعودية عبر تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الأسبوع الماضي، عن بيان لها يوضح تفاصيل وشروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية، والإجراءات المطلوب اتباعها في ذلك والتي من أهمها ما يلي:

ضرورة الالتزام بمواعيد التسجيل المحددة

عدم قبول أي كشف طبي غير صادر عن اللجنة الطبية التابعة للإدارة العامة للقبول والتسجيل

كما أن أداء الاختبارات ستتم في المركز الوطني للقياس

يجب على الراغبين في التسجيل في كلية الملك فهد الدخول على الرابط المخصص عبر منصة أبشر واتباع الخطوات المطلوبة

شروط التقديم لكلية الملك فهد الأمنية 1443

وقد وضعت إدارة القبول في كلية الملك فهد الأمنية بعض الشروط والضوابط اللازمة في عملية التسجيل بالدورة 52 الحالية للجامعيين، والتي أتت كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ويحمل الجنسية السعودية.

ينجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات الطبية المطلوبة وأن يكون جسم المتقدم لائق مع مراعاة أن يتناسب طوله مع وزنه.

يجب ألا يتعدى عمر المتقدم عن 27 عام.

يجب ألا يكون المتقدم قد تعرض للفصل من إحدى الكليات العسكرية قبل ذلك

يجب أن لا يكون المتقدم متزوج من سيدة غير سعودية

يشترط ألا يكون المتقدم حاصل على تقدير يقل عن جيد

يجب أن يجتاز المتقدم جميع مراحل الفحص الطبي والمقابلات الشخصية

خطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443

يمكن لمن يرغب في التقديم في الملك فهد الأمنية، ممن تتوفر فيهم الشروط والضوابط التقديم عبر منصة أبشر باتباع الخطوات الموضحة كما يلي: