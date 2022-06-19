الناتو: حرب روسيا فى أوكرانيا قد تستغرق سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة بيلد آم زونتاج: "يجب أن نستعد لحقيقة أن الأمر قد يستغرق سنوات. يجب ألا نتوانى عن دعم أوكرانيا.. حتى لو كانت التكلفة مرتفعة، ليس من أجل الدعم العسكرى فحسب، بل أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".

كان ستولتنبرغ قال فى وقت سابق إن من المتوقع أن توافق قمة حلف الأطلسى فى مدريد فى وقت لاحق من هذا الشهر على حزمة مساعدات لأوكرانيا من شأنها أن تساعد البلاد فى الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية القديمة إلى عتاد الحلف الذى يتسم بمواصفات قياسية.