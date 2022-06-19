عاجل- زلزال عنيف يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - ذكرت الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة ضرب اليوم الأحد منطقة "نوتو" الواقعة وسط اليابان، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.





وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" بأنه لم تصدر تحذيرات من احتمالية حدوث موجات المد العاتية (تسونامى) فى أعقاب الهزة الأرضية التى وقعت على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أن مركز الزلزال وقع بمحافظة "إيشيكاوا". يذكر أن مقياس شدة الزلازل اليابانية مقسم من صفر إلى 7 درجات.

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