عاجل- بدء التصويت بثانى جولات الانتخابات التشريعية فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وبحسب استطلاعات الرأى، فأن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حدث فى الجولة الأولى.
وكانت نتائج الجولة الأولى من التصويت فى الانتخابات التشريعية الفرنسية، قد أظهرت تقدم معسكر الوسط الذى يقوده الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث يتجه نحو جولة إعادة حاسمة فى انتخابات مجلس النواب متفوقًا بفارق ضئيل على اليسار.
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