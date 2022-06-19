الدفاع الروسية: المخابرات الأوكرانية تُفبرك مقاطع مصورة لدمار المنازل

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، فى تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن هناك مقطعا مصورا (فيديو) شارك فيه أكثر من 40 ممثلا، وحصل كل مشارك على مكافأة نقدية قدرها 25 دولارا.
وأضاف من المقرر توزيع المواد المسرحية التى تم تصويرها على وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية التى تتهم القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على أهداف مدنية"، مشيرا إلى أن القوات الروسية تتبنى موقفا إنسانيا استثنائيا تجاه المدنيين ولا تقصف منشآت البنية التحتية المدنية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت سابقا أن نظام كييف فبرك فيديوهات من هذا القبيل فى أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، حيث تم تصوير مسرحية "لنتائج غارة روسية على مركز طبى"، وشارك نحو 10 أشخاص فى التمثيل بينهم أطفال.
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