العالم اليوم - بطولة مصر.. فيوتشر يزاحم ثلاثي الصدارة بفوزه على إنبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 12:21 صباحاً - واصل فيوتشر مزاحمة ثلاثي القمة الزمالك وبيراميدز والأهلي، بفوزه على إنبي 2-1 السبت بملعب بتروسبورت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل أحمد رفعت (9 من ركلة جزاء) ومحمد رضا "بوبو" (37 ) هدفي فيوتشر، والنيجيري دينو بيتر جودي (82) هدف إنبي.

وأهدر رفعت ركلة جزاء في الدقيقة 87 تصدى لها الحارس محمود جاد.

واستعاد فيوتشر نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين وحقق فوزه الثالث في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة والحادي عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 39 نقطة معززا موقعه في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن الزمالك المتصدر وبطل الموسم الماضي، وأربع نقاط خلف بيراميدز الثاني، ونقطة واحدة خلف الأهلي.

ولعب فيوتشر مباراتين أكثر من الزمالك الذي يلتقي غريمه التقليدي الأهلي الأحد في الكلاسيكو المؤجل من المرحلة العشرين، فيما يلتقي بيراميدز مع ايسترن كومباني صاحب المركز الأخير الأربعاء في ختام المرحلة.

ويملك الأهلي أربع مباريات مؤجلة أخرى.

في المقابل، مني إنبي بالخسارة الاولي بقيادة مدربه البرازيلي جورفان فييرا الذي تولى المسؤولية خلفا لحملي طولان المقال من منصبه، فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز التاسع.

واستعاد المصري نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ ثماني مباريات بفوزه على ضيفه الجونة 1-صفر بملعب الجيش ببرج العرب سجله محمد عبد اللطيف "جريندو" (87).

وهو الفوز الأول للمصري بقيادة مدربه الجديد حسام حسن خليفة التونسي معين الشعباني، بعدما خسر في 7 مباريات متتالية وتعادل في واحدة.

ورفع المصري رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلعب لاحقا الاتحاد السكندري مع مصر المقاصة بملعب الاسكندرية.

ويلعب الأربعاء أيضا البنك الأهلي مع الزمالك، والأهلي مع غزل المحلة.