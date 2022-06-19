العالم اليوم - هيئة أميركية توصي بلقاحات كورونا لمن دون 5 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 12:21 صباحاً - أوصى مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة يوم السبت بمنح اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للرضع والأطفال في عمر سنة إلى سنتين وعمر ما قبل المدرسة، وهي المجموعة الوحيدة التي لم تمنح جرعات اللقاحات بعد.

أعلنت مديرة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها القرار بعد ساعات من تصويت لجنة استشارية بالإجماع على ضرورة توفير اللقاحات للأطفال بداية من سن 6 أشهر.

وقالت مديرة المراكز الدكتورة روشيل والينسكي في بيان "نعلم أن ملايين الآباء ومقدمي الرعاية حريصون على تطعيم أطفالهم الصغار، وبقرار اليوم، يمكنهم ذلك".

كانت اللجنة الاستشارية للمراكز قالت في وقت سابق إن الجرعات توفر للأطفال الصغار الحماية من إيداع المستشفيات والوفاة والمضاعفات طويلة الأمد المحتملة التي لا تزال غير مفهومة بشكل واضح.

وقال أوليفر بروكس، عضو اللجنة، "لقد اتخذنا خطوة كبرى إلى الأمام اليوم".

بينما تجيز إدارة الغذاء والدواء الأميركية اللقاحات، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هي التي تقرر من يجب أن يحصلوا عليها.

وتستعد الحكومة الأميركية لبدء منح جرعات اللقاحات للأطفال مطلع الأسبوع المقبل، مع طلب ملايين الجرعات لتوزيعها على الأطباء والمستشفيات وعيادات الصحة المجتمعية في جميع أنحاء البلاد.

من المرتقب أن يكون هناك زهاء 18 مليون طفل مؤهلين لتلقي جرعات اللقاحات. ولكن السؤال هو كم عدد من سيحصلون على الجرعات بالفعل منهم في نهاية المطاف؟

يشار إلى أن أقل من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما تلقوا جرعات اللقاحات منذ اتاحة التطعيم لهم في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.