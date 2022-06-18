نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية بكل سهولة في 3 دقائق تصل ل10 الاف في المقال التالي
في الفترة الأخيرة اشتهرت الإمارات العربية بتقديم العديد من المساعدات المالية لكل المواطنين على أراضيها، حيث أنه تعتبر دولة الإمارات من الدول الحاضنة لشعبها، لهذا السبب توجد الكثير من المساعدات المادية التي يتم تقديمها لكل المواطنين الذين يكونوا بحاجة لذلك، ومن ضمن المؤسسات التي اشتهرت بالمساعدات الخيرية هي مؤسسة زايد الخيرية، والتي تكون من أشهر مؤسسات الإمارات العربية المتحدة في تقديم كل المساعدات إلى من يستحقون من مواطني الإمارات.
نبذة عن مؤسسة زايد الخيرية
بالنسبة للمعلومات عن مؤسسة زايد فإنه إحدى المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات وكانت مسيرتها منذ عام 1992، حيث أنه تعتبر من المؤسسات الخيرية والتي لا يكون هدفها الربح بأي شكل من الأشكال، كما أن كل أرباح المؤسسة تعود على العديد من المشروعات الخيرية المختلفة، ويكون الهدف الأساسى من هذه المؤسسة هو الأعمال الخيرية والعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، حيث أنه تعمل مؤسسة زايد على تقديم كل أنواع المساعدة المطلوبة منها المساعدة في رحلة الحج والعمرة،
تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية
كما أنه يمكن طلب المساعدات من خلال مؤسسة زيد للمساعدات الخيرية بكل سهولة حيث أنه مؤسسة زايد قامت بتوفير موقع الكتروني يمكن التواصل من خلاله وإرسال طلب المساعدات، ومن ضمن المساعدات المتوفرة هي مساعدات للتعليم للحج كل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية :
- الدخول على الموقع الإلكتروني.
- كما أنه فيما بعد يتم التسجيل عن طريق استخدام رقم الهاتف.
- كما أنه لا بد من تحديد نوع المساعدة في مؤسسة زايد.
- حيث أنه يكون وذلك عن طريق اختيار الخدمات الإلكترونية.
- كما أنه سوف يتم الاتصال بك بعد فترة من مراجعة طلبك والتأكد أنك تستحق المساعدة.
- رقم هاتف الشيخ محمد بن زايد الخاص: 6666 668 2 971+
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