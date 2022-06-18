الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أدانت الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا فى أفغانستان، واستهدف أحدهما مسجداً فى شمال شرق أفغانستان، فيما وقع الآخر داخل معبد لطائفة السيخ فى العاصمة كابول، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.





وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغانى الصديق، ولأهالى وذوى ضحية هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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