زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر كرماديك قرب نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، جزر كرماديك قرب نيوزيلندا اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".



جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، جزر كرماديك قرب نيوزيلندا اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأفاد مركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل فى بيان، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، مشيراً إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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