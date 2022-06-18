الإريانى يطالب بموقف دولى واضح من تصعيد مليشيا الحوثى لتجنيد الأطفال

جدة - نرمين السيد - وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، معمر الإريانى، المشاهد المتداولة من المعسكرات التى استحدثتها مليشيا الحوثى الإرهابية التابعة لإيران لاستدراج وتجنيد وتدريب أطفال دون 10 أعوام، بالصادمة، مطالبًا المجتمع الدولى بموقف واضح من تصعيد المليشيا لهذه العمليات، وممارسة ضغوط حقيقية لوقفها فورًا وملاحقة المسئولين عنها وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم "مجرمى حرب".





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، اليوم السبت أن معمر الإريانى أوضح أن مليشيا الحوثى الإرهابية تواصل تجنيد الأطفال تحت غطاء ما تسميها "المراكز الصيفية" تحضيرًا للزج بهم فى مختلف جبهات القتال فى ظل الهدنة الأممية، وردًا على مساعى التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام. وأشار الإريانى إلى أن مليشيا الحوثى الإرهابية عملت على تجنيد الأطفال فى المناطق الخاضعة لسيطرتها والدفع بهم لخطوط النار فى ظل صمت دولى مستغرب وغير مبرر، وتقاعس من منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفل من القيام بدورهم فى التنديد بهذه الجريمة النكراء، ووقف عمليات القتل الجماعى لأطفال اليمن.

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