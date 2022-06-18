حاكم منطقة كالينينجراد الروسية: حظر ليتوانيا عبور البضائع غير قانونى

وأوضح خانوف -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- أن السكك الحديدية الليتوانية أخطرت خطوط السكك الحديدية فى منطقة كالينينجراد أنها منذ 18 يونيو تقيد عبور بعض البضائع من مناطق روسيا الاتحادية إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية.
وأضاف: "إن هذه الإجراءات غير قانونية وقد يكون لها عواقب بعيدة المدى بالنسبة لليتوانيا والاتحاد الأوروبى"، مشددا على أن إدارة المنطقة ستعرض على السلطات الفيدرالية الروسية اتخاذ إجراءات رد ضد ليتوانيا بسبب فرض قيود غير قانونية على عبور بعض البضائع بالسكك الحديدية، فى حال لم يتم رفعها.
وتطرق إلى أن عبور المنتجات النفطية بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينجراد لن يتوقف حتى 10 أغسطس، مضيفا" أنه من المقرر ضمان استمراره بعد 10 أغسطس، مع مراعاة التزامات الاتحاد الأوروبى بعدم إعاقة العبور إلى المنطقة".
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