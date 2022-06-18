عاجل.. إطلاق نار بأحد المجمعات التجارية فى ولاية فرجينيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقتل شخصان وأصيب آخر جراء إطلاق نار، الخميس الماضى، أمام كنيسة فى فيستافيا هيلز فى ولاية ألاباما بجنوب الولايات المتحدة وفق ما أعلنت شرطة المدينة.
وقال ضابط فى شرطة فيستافيا هيلز فى إفادة صحفية إن ثلاثة أشخاص فى كنيسة القديس ستيفن أصيبوا بالرصاص.
وأضاف: "حسبما جمعناه من معلومات حول هذا الحادث، فقد دخل مشتبه به بمفرده إلى اجتماع كنسى صغير وبدأ فى إطلاق النار، حيث أصاب ثلاثة أشخاص، توفى اثنان منهم، فيما يتلقى الآخر العلاج من إصابة مجهولة فى مستشفى محلي".
وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعى المتكررة غضبا واسعا فى الولايات المتحدة حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.
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