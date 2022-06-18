استمرار موجة الحر غير المسبوقة فى أوروبا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب إذاعة "مونت كارلو"، فإن ازدياد موجات الحر فى أوروبا هو نتيجة مباشرة لظاهرة الاحتباس الحرارى. وتضيف انبعاثات غازات الدفيئة من قوة ومدة ومعدّل تكرار موجات الحر، بحسب العلماء.

وسجلت مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا أعلى درجات حرارة فى تاريخها (41 مئوية)، حسبما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وتشكّلت طوابير انتظار من مئات الأشخاص وسيارات أمام منتجعات للسباحة فى فرنسا بعدما بات الماء الملاذ الوحيد من الحرارة المرتفعة التى قد تكون فتاكة.

وفى العاصمة باريس، لجأ الناس إلى النوافير ليغطسوا بالمياه فى وقت مُنع الاستحمام فى نهر السين.

ووصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية فى بعض المناطق، اليوم السبت، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية التى لفتت إلى أن درجات الحرارة فى 11 منطقة الجمعة تخطت الأرقام القياسية.

وقال ماتيو سوريل خبير المناخ فى مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية "إنها موجة الحر الأبكر موسميا التى يتم تسجيلها فى فرنسا" منذ 1947، معتبرًا أنها مؤشر الى "التغير المناخى".

فى حادث كبير فى فرنسا، قالت السلطات المحلية إن حريقًا نجم عن إطلاق قذيفة مدفعية أثناء تدريب عسكرى فى منطقة فار بجنوب البلاد أدى إلى حرق نحو 200 هكتار من النباتات.

وقال رئيس فريق الإطفاء المحلى أوليفييه بيكو "لا خطر على أحد إلّا على 2500 رأس ماشية تم نقلها الى مكان آمن".

ومصدر الحريق معسكر كانجور العسكرى، أكبر موقع تدريب من نوعه فى أوروبا الغربية. وإعاق عمل فرق الإطفاء وجود ذخائر غير منفجرة فى المنطقة المهجورة، لكن نُشرت أربع طائرات "كندير" لإطفاء الحرائق.

وغير السكان عاداتهم للتكيف مثل دانيال توفالونى (64 عاما) المزارع فى دائرة بيرينيه الشرقية قرب الحدود مع اسبانيا.

واوضح أنه غير ساعات عمله الى المساء "قبل حلول الظلام". فى دفيئاته الزراعية حيث يزرع الطماطم، يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 55 درجة مئوية فى فترة ما بعد الظهر.

أمّا فى اسبانيا، فواصلت فرق الإطفاء محاولة إطفاء حرائق أتى أحدها على حوالى 20 ألف هكتار من الأراضى فى شمال غرب البلاد.

وأجبر أحد أكبر حرائق الغابات السلطات الاسبانية على إخلاء 14 قرية يسكنها مئات من السكان، فى سلسلة جبال سييرا دى لا كوليبرا قرب الحدود مع البرتغال.

ولفتت السلطات المحلية إلى أن قسما من السكان تمكنوا من العودة إلى منازلهم صباح السبت إذ لم تعد النيران قريبة من منازلهم، لكنها حذرت أيضًا من النيران "التى لا تزال نشطة".

ولم تسلم ألمانيا أيضًا من موجة الحرّ حيث بلغت درجات الحرارة نحو 40 مئوية السبت، فيما اندلعت بعض الحرائق.

وقالت السلطات الهولندية إنها تتوقع أن يكون السبت أكثر أيام السنة حرارة حتى الآن.

ولفت خبراء الأرصاد الجوية إلى أن المملكة المتحدة سجّلت أشدّ أيام العام حرارة اذ تخطت درجات الحرارة الـ30 مئوية فى وقت سابق من فترة بعد الظهر.

وقالت كلير مونتان وهى صحفية فى لندن "أعتقد أن الناس يستمتعون حاليًا بالحرّ، لكن إذا ازدادت الحرارة أكثر مثلما أعتقد، سيصبح ذلك مقلقًا".

وأعلنت عدة بلدات فى شمال إيطاليا عن تقنين المياه وقد تعلن منطقة لومبارديا حالة الطوارئ حيث يهدد الجفاف غير المسبوق المحاصيل.