ولى العهد السعودى يطمئن على صحة ملك المغرب فى اتصال هاتفى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اطمأن ولى العهد خلال الاتصال، على صحة الملك محمد السادس، متمنيا له دوام الصحة والعافية. فيما عبر ملك المغرب عن شكره لولى العهد السعودى على مشاعره الأخوية الطيبة.

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