الخارجية الأمريكية: الهدنة في اليمن أولوية للرئيس بايدن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 10:30 مساءً - أشاد بيل روسو، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العلاقات العامة العالمية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، بتحقيق الهدنة في اليمن، مؤكدا أنها مثال على الشراكة بين واشنطن والرياض.

وشدد على أن الشراكة بين الجانبين تساهم في "إنقاذ الأرواح، موضحا أن اليمن يقدّم اليوم مثالًا مهمًا ووقتيًا، باعتبار أن التوصل إلى هدنة كان أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ولفت إلى الهدنة تعزز المصالح الأمريكية والأمن الإقليمي والمصلحة المشتركة لدول المنطقة،، مشدديا على السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتدفق البضائع، وتمتع الناس بمزيد من حرية الحركة. .