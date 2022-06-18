لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 و 5 سنوات fany.moe.gov.eg

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عمر شويل - جدة لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022، هو الموقع الذي يبحث عنة الألف من طلاب الدبلوم نظام 3 و 5 سنوات في مصر، وذلك للحصول علي نتيجة اتمام المرحلة للتخصصات المختلفة عبر رابط fany.moe.gov.eg، ومن اجل التعرف علي موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عليك ترقب هذا التقرير، حيث أن الطلاب انتهوا بالفعل من الإمتحانات في يوم 9 من يوليو 2022 ومن ثم يترقبوا إعلان النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك باعتبارة الرابط الرسمي الذي تخصصة وزارة التربية والتعليم للطلاب في القطاع العام والفني بجميع السنوات الدراسية والتخصصات من اجل الحصول علي النتيجة الكترونيا بعد تدوين الاسم ورقم الجلوس.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 و 5 سنوات

من اجل معرفة لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الذي اطلقتة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، سوف تترقب هذا التقرير المقدم من موقعنا ثقفني بشكل مستمر ومحدث من اجل إعلان نتائج الدبلوم نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، حيث انه يتم تعيين تخصصات لكل نظام وهي نظام 3 سنوات فني زراعي، ونظام 3 سنوات فني تجاري، كذلك نظام 3 سنوات فني صناعي، الامر نفسة ينطبق علي نظام الخمس سنوات، والذي يوهل الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي في حالة توفرة لديهم الشروط المطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة الدبلوم 2022

لم يتم تعيين يوم محدد من اجل ظهور نتيجة الدبلوم الفني 2022 جميع المحافظات، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان اعمال التصحيح تقام الآن في الكنترول المخصص لكل محافظة، ومن المقرر ان تعلن النتيجة الكترونيا عبر موقع fany.moe.gov.eg الرسمي، إلا ان موعد اعلان النتيجة مرتبط بعملية التصحيح ورصد الدرجات، وسوف يعلن عن النتيجة فور اتمام تلك العملية، هذا وقد تم منع اعمال تصوير الاوراق الامتحانية واوراق الاجابات لمنع عمليات الغش الإلكتروني، كذلك تم منع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بواسطة الهاتف المحمول.

خطوات الحصول علي نتيجة الدبلوم الفني 2022

من اجل استخراج نتائج الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عليك القيام بتلك الخطوات

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

قم باختيار نتائج الدبلومات الفنية.

حدد نظام الدراسة (3 سنوات، 5 سنوات).

اخيرا حدد الشعبة التابع لها الطالب.

سجل اسم الطالب ورقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

هذا وقد أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 ونظام 5 في بداية شهر يوليو، ومن ثم ستعمل الوزارة علي مراقبة اعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال الساعات المقبلة من اجل إعلان نتائج الطلاب في اسرع وقت ممكن.