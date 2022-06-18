نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة سلطنة عمان التعليمية home.moe.gov.om رابط دخول نتائج الطلاب واستخراج الشهادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة سلطنة عمان التعليمية home.moe.gov.om دخول نظام نتائج طلاب سلطنة عُمان واستخراج شهادة الطلاب بحساب ولي الأمر للمرحلة الابتدائية وحتى الصف الحادي عشر على رابط نتائج الطلاب بوابة سلطنة عُمان التعليمية والتي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم العُمانية، هذا وقد أعلنت البوابة التعليمية لسلطنة عمان certificate.moe.gov.om أن نتائج امتحانات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني 2021 -2022 متاحة ويمكن استخراجها واستخراج الشهادة بحساب ولي الأمر من البوابة التعليمية العمانية، وذلك عبر الهاتف النقال أو البطاقة الذكية، كما يمكن استعلام النتائج من خلال شركة اتصالات عُمانتيل، وكذلك شركة اتصالات ”أوريدو”، وذلك عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة “SMS”، حيث يمكن لطلاب وطالبات جميع المراحل والصفوف الدراسية إرسال رسالة نصية برقم الجلوس على الرقم الموحد “90200”، وسيتم بعدها فورا إرسال النتيجة برسالة مُختصرة، ويجب التنويه إلى أن نتائج الدبلوم العام ستكون متاحة في اليوم التالي على موقع بوابة سلطنة عمان التعليمية.

بوابة سلطنة عمان التعليمية home.moe.gov.om رابط دخول نتائج الطلاب واستخراج الشهادة

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر قد تم اعتمادها بالفعل من قبل وزيرة التربية والتعليم “الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية” كما تم اعتماد نسب النجاح وإعلامها، وذلك بالمدارس الحكومية ولمدارس الخاصة.

أما بخصوص طلاب دبلوم التعليم العام، فقد بدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني الدور الأول بوم الأحد 5 يونيو 2022، وذلك عبر 355 لجنة امتحانية موزعة على المديريات التعليمية بمحافظات السلطنة، حيث يؤدي امتحانات الدبلوم العام عدد 54922 طالبًا وطالبة، وتم تجهيز أربعة مراكز لإدارة عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، يتم العمل بتلك اللجان على فترتين صباحية ومسائية.

وتجدر الإشارة إلى أن نسب ومؤشرات النجاح الخاصة بنتائج امتحانات الدبلوم العام للفصل الدراسي الأول جاءت المؤشرات ونسب النجاح كالتالي:

دبلوم التعليم العام “النظامي” بلغت نسبة النجاح 80.24%، وبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات به 49063 طالب وطالبة.

دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة “ثنائية اللغة” بلغت نسبة النجاح به 90.47%،وبلغ عدد المتقدمين لتأدية اختبارات الفصل الأول 1450 طالب وطالبة.

دبلوم التعليم العام التقني “كلية الحرس السلطاني العُماني التقنية ثنائية اللغة، بلغت نسبة النجاح 100%، وكان عدد من تقدم لأداء الاختبازات 49 طالب.

دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية كانت نسبة النجاح 97.86%، أما عن عدد الطلاب ممن أدوا الامتحانات، فقد بلغ عددهم 187 طالب وطالبة.

دبلوم التعليم العام “التربية الخاصة” بلغت نسبة نجاحه 90.91%، وكان عدد المتقدمين 13 طاب وطالبة.

جدول نسب نجاح طلاب الدبلوم العام للفصل الدراسي الأول 2021-2022

نظام التعليم عدد المتقدمين نسبة النجاح دبلوم التعليم العام (النظامي) 49063 80.24% دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة) 1450 90.47% دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) 49 100% دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية 187 97.86 % دبلوم التعليم العام (التربية الخاصة) 13 90.91%

بوابة سلطنة عُمان التعليمية home.moe.gov.om نتائج واستخراج شهادة الطلاب

تتيح وزارة التربية والتعليم بعمان لكافة الطلاب موقع البوابة التعليمية للاستعلام عن النتائج عبر الخطوات التالية:

نتائج الطلاب على نظام البوابة التعليمية العمانية

تقدم البوابة التعليمية العُمانية باقة من الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات، حيث يمكن من خلال حساب الطلاب على البوابة الايتفادة من الخدمات التالية:

الخدمات الأساسية على نظام بوابة سلطنة عُمان التعليمية

برنامج استقبال الطلبة.

المكتبة الرقمية لوزارة التربية والتعليم تضم جميع الكتب المدرسية والمناهج لجميع الصفوف.

الشبكة التربوية.

زاويتي التعليمية.

استخدام الشبكة الدولية.

التطبيقات المجانية المساندة.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم كيفية وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب بجميع المراحل والصفوف الدراسية بسلطنة عُمان من خلال رابط نتائج الطلاب على بوابة سلطنة عمان التعليمية، وكذلك جميع الخدمات التي تقدمها البوابة التعليمية للطلاب والطالبات، وفي حال كان لديكم أي تساؤلات أو استفسارات بخصوص نتائج الطلاب والطالبات وكيفية استخراج الشهادة بحساب ولي الأمر، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.