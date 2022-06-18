نظام التقاعد الجديد للمعلمين وما هي الفئات المستحقة لراتب التقاعد 1443 فى السعودية

نظام التقاعد الجديد للمعلمين من المواضيع التي انتشرت مؤخرًا على مؤشر البحث العالمي “جوجل” هو التساؤل بشأن ما هو نظام التقاعد للمعلمين 1443هـ في جميع قطاعات المملكة الحكومية الخاصة بالكادر التعليمي، حيث قامت وزارة العمل داخل المملكة العربية السعودية بتوضيع ماهية نظام التقاعد الجديد الخاص بالمعلمين السعوديين حيث يرغب الكثير من المواطنين في المملكة بمعرفة النظام، وحددت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص حتى يحصل على معاش التقاعد.

ما هو نظام التقاعد للمعلمين 1443هـ؟

لمعرفة ماهية نظام التقاعد الخاص بالكادر التعليمي العامل في قطاعات الحكومة السعودية يمكنك قراءة النقاط التالية:-

المعاد يمكّن الشخص المستفيد أو المتقدم من طلب إحالته للتقاعد حتى يتمكن بعدها من الحصول على معاش التقاعد وذلك بعد انتهاء مدة خدمته.

يجب ألا تقل مدة خدمته عن عشرين عام ويرجع فيها إلى مختصي الإحالة حتى يتمّكن من الحصول على الموافقة الرسمية.

بالنسبة إلى معادلة الراتب التقاعدي يجب أن تكون وفقًا لمعدل 40 جزء من حد الراتب الشهري للموظف المتوسط خلال آخر عاملين من العمل ويتم احتساب كل سنة.

بعد انتهاء خدمة المعلم أو العامل في القطاع التعليمي لأي سبب من الأسباب إما بالفصل أو فسخ العقد بسبب بعض المشاكل يحصل المفصول على معاش التقاعد ويجب ألا تقل المدة عن خمسة عشر عامًا.

حصول المستفيد على معاش نهاية الخدمة بعد بلوغه لسن التقاعد الخاص وهو سن الخمسة وعشرين عام.

في حالة انتهاء الموظف من الخدمة بعد وفاته أو بسبب تعرّضه لأي نوع من أنواع العجز أو بسبب بلوغه لسن التقاعد الأصلي يتم انتهاء خدمته فورًا.

يبلغ الحد الأدنى لمعاش التقاعد أربعة أخماس متوسط المعاش بحيث يمكن أن يقل ولكن لا يزيد ويتم صرف المتوسط إذا امتنع المتقاعد عن دفع الراتب.

الفئات المستحقة لراتب التقاعد بعد وفاة المستفيد

بينما حددت المؤسسة الفئات التي تستحق الراتب بعد وفاة المستفيد ومن بينها ما يلي:-