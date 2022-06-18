رقم خدمة التبليغ عن رسائل الاحتيال والنصب بالسعودية

رَقَم خدمة رسائل الاحتيال، حيث دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السُّعُودية عن توفير خدمة جديدة لجميع مستخدمي خِدْمَات الاتصالات المتنقلة، فقد عملت علي منح إرشادات من أجل عدم الاستجابة لأي رسائل مجهولة يتم استلامها عن طريق الرسائل النصية القصيرة (SMS)، التي تدعي وتفيد بأنها من أحد البنوك التي تكون بداخل المملكة أو التي تفيد بإخطار المستخدم بفوزه بأحد الجوائز المالية، وقد أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن جميع هذه الرسائل هي رسائل وهمية ويجب أن يتم التبليغ عنها من جانب كل فرد ترد إليه بمثل هذه الرسائل علي الجوال، وسوف نوضح لكم الرَّقَم المخصص وهو رَقَم خدمة رسائل الاحتيال.

رَقَم خدمة رسائل الاحتيال

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة إلى الإبلاغ عن الرسائل الخاصة بالاحتيال أو النصب عبر عن طريق الخدمة المجانية التابعة للهيئة وهي (الإبلاغ عن رسائل الاحتيال) ويتم ذلك بواسطة إعادة إرسال الرسالة النصية التي تصل للمستخدم إلى الرَّقَم المخصص التالي (330330)، وقد أوضحت الهيئة بأن التبليغ عن هذه الرسائل هي خدمة مجانية لجميع مستخدمي خِدْمَات الاتصالات المتنقلة داخل الأراضي السُّعُودية، ويمكن أن يتم استخدام هذه الخدمة في أي وقت علي مدار اليوم من أي مكان ومن أي جوال شخصي لكل مواطن ومواطنة.

الاستعلام عن المعاملات بهيئة الاتصالات

تعد خدمة الاستعلام عن معاملة هي إحدى الخِدْمَات الإلكترونية التي يتم توفيرها من جانب الهيئة، التي بواسطتها يتوفر لجميع المراجعين أن يتم معرفة حالة المعاملة بل ويمكن أن يتم طباعة المعاملة والحصول علي الإيصال دون الحاجة إلى الاتصال أو شرط الحضور إلى المقر الخاص بالهيئة، ويتم الاستعلام عن معاملة من خلال هذه الخطوات التالية: