ارقام جمعية الشارقة لطلب مساعدات خيرية shjcerp.sharjah.ae تسجيل إلكتروني “محتاج – متبرع”

ارقام جمعية الشارقة لطلب مساعدات خيرية shjcerp.sharjah.ae وهي من المؤسسات ذات النشاط الخيري والتي تم تأسيسها في عام 1989 باسم جمعية الشارقة وتم تعديلها في عام 2000 لتصبح باسم جمعية الشارقة الخيرية تحت الإشراف العام من حاكم الشارقة الذي قام بإطلاقها لترسيخ العمل التطوعي ونظام التكافل المجتمعي بين المجتمع الإماراتي وخارج المجتمع أيضا، وقد سجلت على مدار السنوات الماضية العديد من التبرعات والمشروعات الخيرية والإغاثية في جميع دول العالم مما يجعها من أكثر الجمعيات إقبالا من كل من صاحبي المساعدات وأصحاب التبرعات أيضا.

ارقام جمعية الشارقة لطلب مساعدات خيرية shjcerp.sharjah.ae تسجيل إلكتروني

وقد قدمت الجمعية العديد من المساعدات في جميع مجالات الحياة وكان الهدف الأساسي من إطلاقها ألا يكون هنالك محتاج ولا فقير داخل الوطن أو خارجه، حيث تعتمد بشكل أساسي على التبرعات، وهي جمعية موثوقة لذلك يقبل عليها المتبرعين وأهل الخير من جميع أنحاء العالم ولها ألية خاصة في التبرع واستقبال التبرعات كما أن لها أليتها في استقبال طلبات المساعدة.

ألية العمل في جمعية الشارقة الخيرية

تهدف الجمعية للقضاء على التسول وانتشار المحتاجين أو الفقراء، حيث تعرض لهم الجهة الرسمية التي يتم التوجه إليها للحصول على المساعدة، وتتبع الجمعية أليتها الخاصة في استقبال التبرعات وصرفها في المجالات التي تقوم بالإعلان عنها مسبقا، وتكون كالتالي:

تكون الصفحة الرئيسية للجمعية فيها أهداف الجمعية المعلنة.

يتم تحديد مجالات الصرف للمتبرعين.

تقوم بإتاحة المجالات والدول التي يتم الصرف فيها على أن يختار التبرع الجهة التي يقدم إليها المساعدة.

تعرض القيمة التي تم جمعها من أموال للصرف في الجهة المعلنة.

تقوم بعرض ألية الدفع الإلكتروني للتيسير على المتبرعين.

تعرض الجمعية صفحة خاصة لتسجيل طلبات المساعدة.

يتم تحديد موعد للمقابلة دراسة حالة صاحب الطلب قبل قبول تسجيل طلبه بالجمعية وشموله بالمساعدات.

كيفية التسجيل في جمعية الشارقة كمتبرع

يتم الدخول على الصفحة الرئيسية للجمعية. يقوم بالاطلاع على النواحي التي يمكنه التبرع فيها. يتم عرض القيمة التي تم التبرع بها مسبقا في كل مجال. يقوم باختيار الناحية التي يتم فيها إيداع المال على أن يقوم بتحديد قيمة المبلغ المودع والية الفع الإلكتروني.

بوابة التسجيل الإلكتروني للمساعدات الداخلية

أتاحت جمعية الشارقة الخيرية رابط خاص للتسجيل برقم الهوية الرقمية، لذلك يلزم تسجيل الدخول عن طريق حسابك في الهوية الرقمية لكي تتمكن من تقديم طلب مساعدة على بوابة التسجيل الإلكتروني، ويتم تسجيل الدخول بإدخال الهوية الرقمية على رابط التسجيل والضغط على أيقونة التالي.

شروط تقديم المساعدات من جمعية الشارفة الخيرية

التأكد من صحة بيانات الاتصال ( الهاتف – البريد إلكتروني ). لن يتم قبول طلب المساعدة إلا بعد مرور عام لنفس نوع المساعدة أو 6 أشهر لغرض أخر. سيتم استبعاد الطلبات المكررة لنفس أفراد الأسرة الواحدة أو التي لا تستوفي شروط التقديم أعلاه. ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر وإرفاقها في المكان المخصص لها على النظام أثناء تسجيل الطلب. يتم قبول طلبات المساعدة للأسر المقيمة بإمارة الشارقة فقط ويستثنى من ذلك العمليات العلاجية الكبيرة و علاج مرضى السرطان وغسيل الكلى. يتم تقديم طلب المساعدة باسم رب الأسرة (الأب) فقط ، و في حالة الوفاة أو الطلاق أو الترمل يتم تقديم الطلب باسم الأم مع إرفاق إثبات ذلك. التعهد بأن جميع البيانات المدونة في طلب المساعدة صحيحة وللجمعية الحق في الاستعلام عن أية بيانات تراها مناسبة من الجهات المعنية. الإقرار بأنك موافق على جميع الشروط الواردة أعلاه، وأن أي مخالفة لها قد يُسبب رفض أو إيقاف الطلب.

طريقة التسجيل لطلب مساعدة من جمعية الشارقة الخيرية برقم الهوية الرقمية

يتم الدخول على البوابة المخصصة لمساعدات المحتاجين. يقوم بقراءة شروط التسجيل جيدا. يجب الموافقة عليها جميعها. تفتح له صفحة التسجيل بالهوية الرقمية. يتم اتباع خطوات التسجيل. يجب تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح وتحديد نوع الاحتياج. يتم باستكمال الطلب ثم الإرسال.

رقم جمعية الشارقة لطلب مساعدات خيرية shjcerp.sharjah.ae