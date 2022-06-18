نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر eduservices.edu.gov.qa رابط موقع استخراج نتائج الثانوية العامة قطر 2022 (الدور الأول) للعام الأكاديمي 2021-2022 في المقال التالي
تزداد معدلات البحث بشكل ملحوظ من جانب الطلاب وكذلك اولياء الامور في مختلف انحاء قطر للتعرف على نتائج الثانوية العامة في قطر هذا العام 2022، وذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الاخيرة، حيث يرغب كافة الطلاب في التعرف على مجموع الدرجات التي حصل عليها في العام الدراسي الصعب نسبيا والذي مر عليهم بشكل جديد، فنجد أن هذا العام قد أدى الطلاب الامتحانات بشكلين الشكل الاول الالكتروني من علي شبكة الانترنت والثاني ورقي من داخل المدارس الخاصة بهم، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم القطرية عن موعد اعلان نتيجة الطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل رابط موقع استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 في قطر.
اعلان نتيجة الثانوية العامة في قطر 2022
وقد اشارت وزارة التربية والتعليم القطرية أنه من المقرر ان يتم إعلان كافة نتائج طلاب الثانوية العامة في قطر 2022 هذا العام، رسميا غدا الاثنين الموافق 20 من شهر يونيو 2022، على ان يتم إعلان النتائج رسميا في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وذلك بعدما تم الانتهاء رسميا من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب وكذلك رصد النتائج، حيث إنه نهاية الامتحانات توجة المصححين الي الكنترولات وذلك من اجل بدء عملية التصحيح ، والتي استمرت لمدة اسبوع تقريبا ثم بعد ذلك يتم العمل رفع النتائج علي موقع وزارة التربية والتعليم في قطر.
أبناءنا الطلبة ،
يسرنا التنويه بأن الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الأكاديمي 2021-2022، سيكون ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/6/2022.
مع أطيب الأمنيات لكم بالنجاح والتفوق. pic.twitter.com/6ij3rnJAbm
— وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu)
أبناءنا الطلبة ،— وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) June 17, 2022
يسرنا التنويه بأن الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الأكاديمي 2021-2022، سيكون ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/6/2022.
مع أطيب الأمنيات لكم بالنجاح والتفوق. pic.twitter.com/6ij3rnJAbm
رابط موقع استخراج نتائج الثانوية العامة في قطر 2022
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية رسميا أنه سوف يتم العمل على اعلان نتائج طلاب الثانوية العامة في مختلف المدن القطرية بشكل عام الكترونيا، وذلك من خلال موقع بوابة خدمات الجمهور التابع لوزارة التربية والتعليم القطرية، حيث يسهل استخراج النتائج الخاصة بالطلاب بسهولة باستخدام رقم المقعد من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول عبر رابط بوابة خدمات الجمهور التابعة لوزارة التربية والتعليم قطر مباشرة.
- ومن ثم يتم اختيار أيقونة أيقونة خدمة شؤون التقييم.
- يتم اختيار أيقونة نتائج الثانوية العامة قطر 2022
- ثم كتابة رقم المقعد الخاص بالطالب .
- أخيرًا، اختيار أيقونة عرض النتائج.
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