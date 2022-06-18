أرقام الشيخ محمد بن زايد التي يتم التواصل المباشر منها مع أصحاب الحاجات ويتم الرد عليهم في الحال أو من خلال الإرشاد إلى الخطوات اللازمة لإتمام التقديم الرسمي للطلب، وقد أتاح ولي العهد سابقا وحاكم الإمارات حاليا تلك الأرقام لتكون وسيلة مباشرة يتقدم منها من لا يتمكن من التعامل الإلكتروني مع موقع ديوان ولي العهد، كما يتم من خلال تلك الأرقام تحديد المواعيد التي يتم فيها المقابلة الشخصية مع صاحب الطلب لدراسة الحالة.

[أرقام الشيخ محمد بن زايد] رابط مساعدات ديوان حاكم الإمارات cpc.gov.ae رسالة طلب فك كربة

قام حاكم الإمارات بتفعيل العديد من المبادرات التي من شأنها تقديم يد العون لغير القادرين داخل الوطن وخارجه، كما يتم تقديم يد العون لمن هم مواطنين مواطنة كاملة والمقيمين في الدولة، ويكون تقديم الدعم والمساعدة في جميع نواحي الحياة بما يعود بالنفع والطمأنينة على صاحب الحاجة من قضاء أمرة وسداد دينه، ويتم تقديم العديد من المساهمات الاجتماعية دون تقديم الطلبات والتي يتكون منها المشاريع الخيرية لتوصيل المياه للمنازل البعيد عن مصادرها أو بناء منازل للمتضررين، ويستفيد من إعانات الحاكم الفقراء وأصحاب الاحتياجات في دول أفريقيا وفي جميع العالم، كما يبين الموقع الإلكتروني المباشر لديوان ولي العهد.

نموذج وشكل رسالة المساعدة من الشيخ محمد بن زايد

بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي حفظه الله وحفظه. بعد التحية… .. الموضوع: طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد في البداية، أقدم لكم أطيب تمنياتي لاستمرار الصحة والعافية، وأشكرك كثيرًا على المساعدة التي تقدمها للشعب، وما تفعله من أجل خير الوطن، في إشارة إلى الموضوع أعلاه أنا / … …………. لتقديم طلبي سائلاً الله و سموكم العون أنا مواطن بسيط أعمل في بلدية أبوظبي وراتبي الشهري ………. هذا بالإضافة إلى أنني متزوجة ولدي أطفال، وأنا أعيش في ………… .. وبعد أن حصلت على هذا السكن. اقترضت أموالاً من البنك ومن بعض الأطراف الشخصية ؛ لتوفير العيش الكريم لأسرتي، اقترضت مبلغًا ………، وتتم الاستقطاعات على أساس شهري ………………. من الراتب هذا بالإضافة إلى الرسوم المدرسية التي أدفعها لأولادي. لدي أطفال …………… .. .. وأقوم بتحصيلهم في المدارس، وبعد هذا المبلغ لا يكفي المبلغ المتبقي لتوفير ضرورات الحياة، هذا بالإضافة إلى غلاء المعيشة. لذا، وبسبب الظروف التي ذكرتها سابقًا، أطلب من سموكم مساعدتي ومساعدتي، والنظر في هذا الطلب المقدم، حيث لم أتلق مساعدة مالية من قبل.

كيفية إرسال رسالة طلب إلى ديوان ولي العهد للشيخ محمد بن زايد

يقوم صاحب الحاجة بالتوجه إلى رابط ديوان ولي العهد الإماراتي. يتم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية في أعلى الصفحة. يقوم باختيار خدمات المواطنين. يتم تسجيل البيانات المطلوبة واتباع الخطوات المذكورة في صفحة التسجيل للحصول على رقم الملف. يعيد صاحب الطلب التسجيل برقم الملف ثم يتم إرسال الطلب. يمكن العودة من جديد للاستعلام عن حالة الطلب.

أرقام الشيخ محمد بن زايد للتواصل مع موظفي الديوان