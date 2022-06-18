نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [وظائف ديوان أبو ظبي ودبي] رقم توظيف شؤون الرئاسة cpc.gov.ae تقديم وحجز موعد مقابلات في المقال التالي
وظائف ديوان أبو ظبي ودبي لشؤون الرئاسة وهي وظائف متاحة للمواطن الإماراتي ويمكن التقديم لتلك الوظائف الشاغرة على رابط موقع الديوان وهذه الوظائف متاحة حتى استكمال الأماكن الشاغرة، ويتم التسجيل فيها وفق عدد من الخطوات والشروط المُعلنة، هذا وتسعى إمارة أبو ظبي وإمارة دبي لتقديم جميع فرص التوظيف المناسبة للمواطنين، وذلك في العديد من التخصصات المطلوبة للتوظيف، ويكون التسجيل إلكتروني في البداية على أن يقوم المقبولين بالاتصال وتحديد مواعيد لإجراء المقابلات أو التراسل عبر البريد الإلكتروني، وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير تفاصيل التوظيف في ديوان الرئاسة وديوان ولي العهد، وكذلك طريقة التقديم الإلكتروني على تلك الوظائف.
[وظائف ديوان أبو ظبي ودبي] رقم توظيف شؤون الرئاسة cpc.gov.ae تقديم وحجز موعد
يعرض كل من شؤون الرئاسة وديوان ولي العهد في أبو ظبي عدد من الوظائف ليتم شغلها من المواطنين، حيث قامت بالعرض على الموقع طريقة التقديم والاستعلام عن الطلبات، كما أتاحت كيف يمكن استخراج وتسجيل رقم الملف والذي يكون من الأهمية الضرورية لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر الرابط الرسمي للتوظيف فيهما.
أهم الوظائف الشاغرة المتاحة في شؤون الرئاسة وديوان ولي العهد
|وظائف شؤون الرئاسة
|وظائف ديوان الرئاسة
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وظائف ديوان أبو ظبي ودبي ديوان الرئاسة
- ديوان رئاسة دبي يطلب للعمل بشركة فهد بعض الموظفين، ولا يشترط الخبرة.
- وظائف شؤون الرئاسة العين تطلب موظفين متخصصين في مجال شؤون الرئاسة للتعيين في شركة المسيرة في العين بإمارة أبوظبي.
- شركة الخليفي في خور فكان تطلب بعض الموظفين للعمل بها، ويتم التعيين الفوري بعد المقابلة الشخصية.
- وتقوم شركة فطيم الدولية بإمارة أبوظبي بطلب بعض الموظفين للعمل في وظائف وزارة شؤون الرئاسة أبوظبي.
- وأيضا لشركة الأفعوانين بأبو ظبي تطلب بعض الموظفين للتعيين الفوري، بعد إجراء المقابلة الشخصية.
- مطلوب لشركة الوهب في دبي بعض الموظفين للتعيين الفوري بها بعد إجراء المقابلة الشخصية، والراتب سيحدد تبعا لخبرة المتقدم في مجال الوظيفة المتقدم إليها.
كيفية التقديم والتواصل للحصول على الوظائف المتاحة
- يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوظائف ديوان ولي العهد في خدمات الديوان.
- سجل رقم الهوية ثم أتمم التسجيل.
- اختر رقم الملف واحصل عليه على رقم الهاتف.
- يتم إعادة التسجل واستكمال كافة البيانات.
- يكون رقم التواصل المباشر لوظائف الديوان: +97124039999 لتحديد مواعيد المقابلة.
- يتم التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected] لإرسال الوثائق.
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