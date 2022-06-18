[وظائف ديوان أبو ظبي ودبي] رقم توظيف شؤون الرئاسة cpc.gov.ae تقديم وحجز موعد مقابلات

وظائف ديوان أبو ظبي ودبي لشؤون الرئاسة وهي وظائف متاحة للمواطن الإماراتي ويمكن التقديم لتلك الوظائف الشاغرة على رابط موقع الديوان وهذه الوظائف متاحة حتى استكمال الأماكن الشاغرة، ويتم التسجيل فيها وفق عدد من الخطوات والشروط المُعلنة، هذا وتسعى إمارة أبو ظبي وإمارة دبي لتقديم جميع فرص التوظيف المناسبة للمواطنين، وذلك في العديد من التخصصات المطلوبة للتوظيف، ويكون التسجيل إلكتروني في البداية على أن يقوم المقبولين بالاتصال وتحديد مواعيد لإجراء المقابلات أو التراسل عبر البريد الإلكتروني، وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير تفاصيل التوظيف في ديوان الرئاسة وديوان ولي العهد، وكذلك طريقة التقديم الإلكتروني على تلك الوظائف.

[وظائف ديوان أبو ظبي ودبي] رقم توظيف شؤون الرئاسة cpc.gov.ae تقديم وحجز موعد

يعرض كل من شؤون الرئاسة وديوان ولي العهد في أبو ظبي عدد من الوظائف ليتم شغلها من المواطنين، حيث قامت بالعرض على الموقع طريقة التقديم والاستعلام عن الطلبات، كما أتاحت كيف يمكن استخراج وتسجيل رقم الملف والذي يكون من الأهمية الضرورية لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر الرابط الرسمي للتوظيف فيهما.

أهم الوظائف الشاغرة المتاحة في شؤون الرئاسة وديوان ولي العهد

وظائف شؤون الرئاسة وظائف ديوان الرئاسة شركة الشعبية تطلب الموظفين للتعيين بها بشرط وجود خبرة لمدة 3 سنوات كحد أدنى، ويفضل الموظفين الذين يسكنون في العين.

مطلوب للعمل بشركة الخبراء بأم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة موظفين للعمل في شؤون الرئاسة.

كما مطلوب للعمل بشركة الفاروق التي تقع في أبو ظبي، والرواتب سيتم تحديدها بعد المقابلة الشخصية.

ومطلوب للعمل بشركة الرازي في دبي بعض الموظفين للعمل في وزارة شؤون الرئاسة.

مجموعة المعجل بأبوظبي تطلب بعض الموظفين للتعيين بها.

شركة ابتهالات السعودية في العين بدولة الإمارات العربية المتحدة تطلب الموظفين للعمل بها.

شركة يلو في خور فكان بالإمارات تطلب بعض الموظفين للعمل بها.

مطلوب للعمل في شركة عهود الخليفي في أبوظبي بعض الموظفين الذين يمتلكون خبرة، والرواتب ممتازة.

شركة الأرباح تطلب بعض الموظفين للعمل بها، وتقع في إمارة الشارقة، ويفضل الساكنين بها.

مطلوب للعمل في شركة الشموخ بعض الموظفين، وتقع في دبي ويفضل الموظفين الذين يمتلكون خبرة. مؤسسة التقنية الأمثل تطلب بعض الموظفين للتعيين بها، ويجب التقديم للوظيفة وإرفاق السيرة الذاتية للمتقدم.

مطلوب للتعيين بشركة السبهان بدولة الإمارات العربية المتحدة بعض الموظفين سواء كانوا مواطنين، أو وافدين مقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شركة عربي في إمارة رأس الخيمة تطلب بعض الموظفين للتعيين بها، بدوام كامل والرواتب جيدة.

يمكنك التقديم للالتحاق بوظائف ديوان الرئاسة بشركة الفاروق التي تقع في دبي، ويفضل الموظفين الذين يسكنون مدينة دبي.

مؤسسة فهد الخليفي في كلباء بإمارة الشارقة تطلب بعض الموظفين للعمل بها، والرواتب ستحدد وفقًا لخبرة المتقدم للالتحاق بالوظيفة.

وكذلك مطلوب للعمل بمؤسسة الشبهان في دبي بعض الموظفين للالتحاق بوظائف شؤون الرئاسة أبو ظبي بدوام كامل.

وزارة الشؤون للرئاسة تطلب بعض الموظفين للعمل بمؤسسة ابو ناصر السبهان في عجمان بدوام كامل، ورواتب مميزة.

وظائف ديوان أبو ظبي ودبي ديوان الرئاسة

ديوان رئاسة دبي يطلب للعمل بشركة فهد بعض الموظفين، ولا يشترط الخبرة.

وظائف شؤون الرئاسة العين تطلب موظفين متخصصين في مجال شؤون الرئاسة للتعيين في شركة المسيرة في العين بإمارة أبوظبي.

شركة الخليفي في خور فكان تطلب بعض الموظفين للعمل بها، ويتم التعيين الفوري بعد المقابلة الشخصية.

وتقوم شركة فطيم الدولية بإمارة أبوظبي بطلب بعض الموظفين للعمل في وظائف وزارة شؤون الرئاسة أبوظبي.

وأيضا لشركة الأفعوانين بأبو ظبي تطلب بعض الموظفين للتعيين الفوري، بعد إجراء المقابلة الشخصية.

مطلوب لشركة الوهب في دبي بعض الموظفين للتعيين الفوري بها بعد إجراء المقابلة الشخصية، والراتب سيحدد تبعا لخبرة المتقدم في مجال الوظيفة المتقدم إليها.

كيفية التقديم والتواصل للحصول على الوظائف المتاحة