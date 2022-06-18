البرازيل تعلن تسجيل الإصابة السابعة بجدري القرود



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 09:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس جدري القرود، ليصل العدد الإجمالي إلى 7 حالات.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تم تأكيد الحالة السابعة لمرض جدري القرود، في ولاية ريو غراندي دو سول.

وأكدت وزارة الصحة، أن هناك حالة مشتبه بها في أورو بريتو، ولكن نتيجته كانت سلبية، موضحة أن المصاب السابع، رجل يبلغ من العمر 34 عامًا، وله تاريخ من السفر إلى أوروبا، ولديه حالة إكلينيكية مستقرة، وهو حاليًا في عزلة منزلية، حيث تتم مراقبته من قبل السلطات الصحية البلدية والولائية.

وأشارت إلى أنه من بين الحالات الـ7 المؤكدة للإصابة بجدري القرود على مستوى البلاد، توجد 4 حالات في ساو باولو، و2 في ريو غراندي دو سول، وواحدة في ريو دي جانيرو، في حين أن الحالات الأخرى المشتبه بها قيد التحقيق.

ويعد جدري القرود، مرض يسببه فيروس ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق أو الحميم مع شخص مصاب بآفات جلدية، ويمكن أن يحدث الاتصال من خلال العناق أو التقبيل أو التدليك أو الاتصال الجنسي، أو إفرازات الجهاز التنفسي، ويحدث الانتقال أيضًا من خلال ملامسة الأشياء والأقمشة والأسطح التي استخدمها الشخص المصاب.

وأكدت أنه حتى الآن، لا يوجد علاج محدد لهذا المرض، على الرغم من أن الأعراض خفيفة، ويحدث الخطر الأكبر للتفاقم، بشكل عام، للأشخاص الذين يعانون من كبت المناعة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، وسرطان الدم، والأورام اللمفاوية، والورم الخبيث، وعمليات الزرع، والأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية، والنساء الحوامل والمرضعات، والأطفال دون سن 8 سنوات.