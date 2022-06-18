جونسون: انتصار بوتين فى أوكرانيا سيكون كارثة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن الغرب لا بد أن يواصل الدعم للأوكرانيين فيما يسعون لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا، مشيراً إلى أنها ستكون "كارثة" إذا تمكن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، من الانتصار، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وحذر رئيس الوزراء، فى تصريحات لدى عودته إلى المملكة المتحدة من زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقاً إلى كييف، من أن أوكرانيا لا يجب أن يتم تشجيعها على قبول "سلام سيئ" لأن ذلك يعنى ببساطة مقدمة لهجوم روسى جديد.

ودافع جونسون عن قراره بالانسحاب من مؤتمر للمحافظين من شمال إنجلترا، أمس الجمعة، حتى يتمكن من الاجتماع بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وأدى توقيت الزيارة إلى اتهامات بأنه يصد الساسة المنتمين لشمال البلاد قبيل انتخابات فرعية مهمة فى ويكفيلد فى وست يوركشاير، التى من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر فيها المحافظون.

وقال للصحافيين فى قاعدة "برايز نورتون" التابعة للسلاح الجوى الملكى البريطانى لدى عودته، إنه من المهم أن يظهر دعم المملكة المتحدة فى الوقت الذى "يعانى فيه (الأوكرانيون) بشكل فظيع" فى مواجهة العدوان الروسى المستمر فى دونباس، وأضاف: "إنه من المهم للغاية أن نظهر أننا معهم على المدى الطويل، وأننا نمنحهم المرونة الاستراتيجية التى يحتاجونها".

وذكر جونسون فى محادثاته مع زيلينسكى أن بريطانيا ستكون مستعدة لتدريب عشرات الآلاف من أفراد القوات الأوكرانية، فيما يواصلون قتالهم ضد الروس.

وأضاف جونسون أنه من المهم أن يتم إثناء الروس عن "تجميد" الصراع، بحيث يرسخون مكاسبهم قبل شن هجوم جديد.