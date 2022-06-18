مقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص جراء هجوم بقنبلة على مولد كهرباء فى بغداد

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر القول إن مجهولين يستقلون دراجة نارية أقدموا على رمى قنبلة على مولد كهرباء أهلية ضمن منطقة الحرية فى بغداد، ما أسفر عن مقتل امرأة و إصابة 4 آخرين بجروح مختلفة، مبينا فى الوقت نفسه أن السبب يعود إلى مشاجرة.
وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية من نجدة بغداد طوقت منطقة الحرية، ونفذت عملية تفتيش نتج عنها القبض على اثنين من متسببى المشاجرة.
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