دونيتسك: إنقاذ 77 من عمال المناجم بعد حصارهم تحت الأرض

جدة - نرمين السيد - وقال مسئولون محليون، حسبما نقلت عنهم قناة "سكاى نيوز"، اليوم السبت، إنه لم تَرِد أنباء عن وقوع إصابات بين عمال المنجم. كما ألقت السلطات المحلية باللوم فى وقوع الحادث على القوات الأوكرانية لشنها قصف آنذاك تسبب فى انقطاع فى الكهرباء وحصار العمال.

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