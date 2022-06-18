فلسطين تدين تهويد إسرائيل للبلدة القديمة بالخليل وسعيها لطرد الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، تهويد الاحتلال للبلدة القديمة فى الخليل، بما فيها الحرم الابراهيمى الشريف، وتدابيره العنصرية الهادفة الى طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، وتسهيل سيطرة المستوطنين المتطرفين وفرض السيادة الاسرائيلية عليها.





ودعت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم - المجتمع الدولى والولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية فى وقف التصعيد الاسرائيلى المتسارع، وفى مقدمته وقف الاستيطان والضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءات المستوطنين وتفكيك منظماتهم الإرهابية.

واعتبرت الوزارة أن هذه الانتهاكات تندرج فى اطار سياسة اسرائيلية رسمية تهدف إلى تصعيد وتوتير الأوضاع لخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى ساحة الصراع كمناخات مؤاتية لتنفيذ المزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية والاستيلاء على المزيد من الارض الفلسطينية.

كما رأت الخارجية أن هذه الانتهاكات تندرج أيضا فى إطار سباق اسرائيل مع الزمن لإغلاق الباب نهائياً امام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الارض بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الحكومة الاسرائيلية، برئاسة نفتالى بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.