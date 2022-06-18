الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالشراكة مع السنغال والاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، مع وزيرة خارجية السنغال عيساتا تال سال فى البيت الأبيض، اليوم السبت. وناقش الجانبان - بحسب بيان صحفى نشره موقع البيت الأبيض الإلكترونى - التأثير المدمر للحرب الروسية على أوكرانيا على الأمن الغذائى فى إفريقيا والحاجة إلى إبقاء أسواق الغذاء والأسمدة العالمية مفتوحة وعاملة. ووافق مستشار الأمن القومى ووزيرة الخارجية السنغالية على تعميق التعاون بين البلدين بما فى ذلك فى القضايا البحرية، وأثنى سوليفان على قيادة السنغال لمعالجة انعدام الأمن فى غرب إفريقيا.

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