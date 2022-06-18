المحامين العرب يدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلى لثلاثة شبان فلسطينيين بجنين

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوى بنعيسى بشدة العملية الإرهابية التى اقترفتها قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلى فى مخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة من الشبان الفلسطينيين وإصابة آخرين.





وقال بنعيسى - فى بيان اليوم السبت - إن العملية الإرهابية التى نفذها الاحتلال "محاولة فاشلة" لتثبيط عزيمة أبناء جنين الذين يتصدون بقوة وصلابة للاعتداءات الإسرائيلية التى يرتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطينى بصورة شبه يومية.

وأوضح أن الاحتلال جهز قوة خاصة للتسلل بغتة للمخيم لتنفيذ عمليته الإرهابية بعد أن استعصى عليه اقتحام جنين لبسالة أبنائها فى التصدى لهجماته المتكررة.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا العمل الإرهابى الذى يعتبر جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.. مطالبا بفتح تحقيق موسع وشامل أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاغتيال التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى.

وأكد بنعيسى موقف اتحاد المحامين العرب الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة إلى أن تتحرر كامل الأراضى الفلسطينية من الاحتلال.