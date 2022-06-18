البعثة الأممية بليبيا تؤكد دعمها للجنة العسكرية لتنفيذ وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، اليوم السبت، دعمها للجنة العسكرية المشتركة فى متابعة التنفيذ الكامل للتدابير الواردة فى اتفاق وقف إطلاق النار بما فى ذلك محاكمة مرتكبى خطاب الكراهية.





وأدانت البعثة -فى بيان بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة خطاب الكراهية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)- خطاب الكراهية، مجددة تأكيد التزامها بالدفاع عن حق جميع الناس فى التعبير عن آرائهم سلميا. وفى العام الماضى، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى الحوار بين الثقافات والأديان لمواجهة خطاب الكراهية، وأعلنت يوم 18 من يونيو يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية.

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