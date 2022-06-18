جدة - نرمين السيد - وأضاف باندى -خلال مناسبة أقيمت فى أكاديمية القوات الجوية بمدينة حيدر آباد حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم السبت- أن من بين المجالات التى تخضع للإصلاحات، تنمية القدرات مع التركيز على الاعتماد على النفس، لافتا إلى أن الضباط الشباب سيكونوا قادرين على قيادة التغييرات.
وأشار باندى إلى أن حدود بلاده النشطة والتهديدات الأمنية الداخلية التى تمثل تحديًا تتطلب مستوى عال للغاية من الاستعدادات التشغيلية، مؤكدا أن تسخير التكنولوجيا والاستفادة منها لم تعد خيارا لكن مطلب أساسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائد الجيش الهندى يكشف عن إجراء إصلاحات فى القوات المسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.