نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443 موعد إعلان نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نتائج قياس ودرجات الطلاب في اختبار التحصيلي من أكثر الأمور التي تشغل طلاب الشهادة الثانوية في هذه الأثناء، حيث تضع بعض الجامعات نتائج قياس شرط أساسي للقبول، لذلك يحرص الطلاب على التسجيل في اختبار التحصيلي في المواعيد التي تعلن عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب، واجتيازه بالنسب التي تطلبها الجامعات؛ وذلك أملًا في الالتحاق بإحدى الجامعات السعودية المعتمدة من وزارة التعليم، وهنا نحن الآن على مشارف الإعلان عن نتائج قياس التحصيلي عبر توكلنا والمركز الوطني للقياس.

استعلام عن نتائج قياس

وفرت هيئة تقويم التعليم والتدريب للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية، وذلك عبر موقع مركز قياس، كما هو في الخطوات الآتية:

يفتح الطالب رابط نتائج قياس. يسجل الطالب رقم السجل المدني وكلمة المرور. يضغط الطالب على عبارة التحق البشري أنا لست روبوت. يضغط مرة أخرى على أيقونة تسجيل دخول قياس. يبحث عن أيقونة نتائج قياس، ثم يحدد نوع الاختبار “اختبار التحصيلي”. يسجل الطالب رقم الهوية الخاص به، والبيانات الأخرى المطلوبة، ثم يضغط على استعلام.

نتائج قياس توكلنا

حرصت الجهات المعنية على تسهيل عرض نتائج قياس على الطلاب، لذلك فقد وفرت إمكانية الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا عبر أكثر من منصة معتمدة، وكان من بينهم تطبيق توكلنا، الذي تم تطويره من قبل هيئة سدايا ليضم العديد من الخدمات، التي أصبحت تشمل الجانب التعليمي، وأخيرًا استعراض النتائج، وهنا يسجل الطلاب دخول توكلنا، ثم يبحث عن أيقونة الخدمات، ومنها يتم اختيار الخدمات الدراسية، ثم بعد ذلك يختار الطالب استعراض نتائج قياس، ثم في النهاية يشترك في خدمة التبليغ بالنتائج فور الإعلان عنها.

أبناءنا الطلاب والطالبات، نود التأكيد على أن اختبار #التحصيل_الدراسي للفترة الثانية بدأ في موعده المقرر سابقًا 16 يونيو 2022 وسيستمر حتى 20 يونيو 2022، ولا يوجد أي تغيير في المواعيد. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. https://t.co/2Y3XjXeCZv — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) أبناءنا الطلاب والطالبات، نود التأكيد على أن اختبار #التحصيل_الدراسي للفترة الثانية بدأ في موعده المقرر سابقًا 16 يونيو 2022 وسيستمر حتى 20 يونيو 2022، ولا يوجد أي تغيير في المواعيد.



مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. https://t.co/2Y3XjXeCZv — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) June 17, 2022

نتائج قياس التحصيلي

بدأ الطلاب اختبار التحصيلي في المواعيد المقررة في 16 يونيو، والذي يستمر حتى 20 يونيو، وهذا يؤكد عدم دقة الأخبار التي انتشرت بشأن تأجيل موعد اختبار التحصيلي، وقد أشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى مواعيد الإعلان عن نتائج قياس التحصيلي، حيث أنه من المقرر أن تظهر بنهاية شهر يونيو ومطلع شهر يوليو المقبل، ومع الإعلان عن نتائج اختبار التحصيلي في خبر رسمي، يمكنكم الإطلاع عليها عبر مركز قياس أو توكلنا.