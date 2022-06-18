“ادخل شوف” تنسيق الثانوية العامة بعد الإعدادية 2022 درجات القبول ودخول الصف الاول الثانوي بعد الاعدادي

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تزداد معدلات البحث من جانب طلاب الشهادة الإعدادية وكذلك اولياء الامور في مختلف المحافظات في هذا التوقيت للتعرف على تفاصيل طرح تنسيق الثانوية العامة، وهو التنسيق الذي يتم بناء عليه الالتحاق بمدارس ما بعد الشهادة الإعدادية ومن بينها مدارس الثانوية العامة التي تعد اهم المدارس في هذه المرحلة، ويأتي ذلك نظراً لأن النتيجة ظهرت في الأيام الماضية في مختلف المحافظات مستوى الجمهورية بشكل عام، حيث يستعد الطلاب في هذا التوقيت لمعرفة التنسيق المطلوب لدخول المرحلة الثانوية، حيث أنها تعد من أهم المراحل التعليمية خلال الرحلة الدراسية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تنسيق القبول في مدارس الثانوية العامة 2022 في مختلف المحافظات.
تنسيق الثانوية العامة 2022 بعد الإعدادية
ونجد ان هناك استعداد من جانب الطلاب الشهادة الإعدادية الذين اتموا هذه المرحلة خلال الايام الاخيرة، للتعرف على تنسيق القبول في مدارس الثانوية العامة هذا العام بعد المرحلة الإعدادية 2022، حيث تختلف معدلات التنسيق في المدارس الثانوية العامة في المحافظات المختلفة بناء على النسبة الخاصة بالنجاح والتي جاءت من جانب كل محافظة، حيث يتم تحديد التنسيق بناء على عدد نسب النجاح الخاص بالطلاب في مختلف محافظات عديدة في مصر، ومن المتوقع ان تكون نسب التنسيق هذا العام مرتفعة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة نجاح الطلاب هذا العام.
تنسيق الثانوية العامة بعد الإعدادية 2022
ونجد ان هناك اختلاف في تنسيق دخول الثانوية العامة باختلاف المحافظات، وأيضا يتغير من عام لآخر، كما أنه يحدد بناءاً علي نسبة النجاح، وينتظر الطلاب الإعلان عن التنسيق المطلوب خلال الفترة القادمة، وقد اعلنت بعض المحافظات بالفعل عن تنسيق الثانوية العامة هذا العام 2022، والتي جاءت على النحو التالي.
- تنسيق القبول في الثانوية العامة في محافظة القاهرة ٢٣٥ درجة.
- كما جاءت تنسيق الجيزة ٢١٨ درجة.
- تنسيق القبول في محافظة الدقهلية ٢٥٠ درجة.
- تنسيق الثانوية العامة في محافظة الشرقية ٢٣٨ درجة.
- تنسيق الفيوم ٢٤٥ درجة.
- تنسيق أسيوط ٢٤٠ درجة.
- القليوبية ٢٣٥ درجة.
- البحيرة ٢٥٠ درجة.
- دمياط ٢٤٠ درجة.
- سوهاج ٢٥٨ درجة.
- المنيا ٢٣٠ درجة.
- الاسماعيلية ٢٣٠ درجة.
- الغربية ٢٣٦ درجة.
- بني سويف ٢٤٠ درجة.
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