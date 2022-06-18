تمويل 20 ألف ريال للسعوديين والمقيمين بدون كفيل من شركة اليسر

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عمر شويل - جدة تمويل 20 ألف ريال للسعوديين والمقيمين من شركة اليسر، تقدم شركة اليسر في السعودية حلول مالية منها التمويل الشخصي والتمويل التأجيري كما تقدم الشركة تمويل بقيمة عشرون ألف ريال مع الكثير من المميزات المناسبة للجميع ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم شروط هذا التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة اليسر ومميزاته وخطوات الحصول عليه.

تمويل 20 ألف ريال للسعوديين من شركة اليسر وأهم الشروط

توفر شركة اليسر في المملكة العربية السعودية تمويل بقيمة عشرون ألف ريال للمواطنين مع عدد من الشروط المهمة والواجب توافرها في المتقدم حيث أكدت الشركة على ضرورة توافر الشروط التي تضعها حتي يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل ومن أهم الشروط الآتي:

لا يقل العمر عن اثنان وعشرون عاماً ولا يزيد عن ستين عام.

لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لا تقل مدة التحاق المتقدم بالعمل عن ثلاثة أشهر.

مميزات تمويل شركة اليسر

مميزات كثيرة توفرها شركة اليسر على التمويل الشخصي الأصغر الذي تقدمه في السعودية للمواطنين والمقيمين هي كالتالي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدون كفيل. من غير رسوم إدارية. إجراءات سريعة وسهلة. الحد الأقصى للتمويل عشرون ألف ريال سعودي. أقساط شهرية مرنة وميسرة فترة السداد تمتد حتي ثلاث سنوات. متوفر للمواطنين والمقيمين. بالنسبة للعاملين بالقطاع العسكري يحق لهم الحصول على التمويل حتي سن التقاعد.

المستندات المطلوبة

صورة الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة بالنسبة للمقيمين.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

خطاب تعريف بالراتب صادر من جهة العمل.

خطوات التقديم على التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر

يمكنك الحصول على تمويلات شركة اليسر دون الحاجة إلى الذهاب إلي أي فرع تابع لها حيث يمكنك التقديم عليه إلكترونياً من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر.

يتم الضغط على زر التقديم على التمويل الشخصي.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة لتعبئة نموذج الطلب.

بعد التأكد من صحة بياناتك قم بالضغط على إرسال.

بعد ذلك تقوم الشركة بدراسة الطلب المقدم وفي حال توافر الشروط والأحكام الخاصة بالشركة يتم إعطاء الموافقة الفورية لحصولك على التمويل.